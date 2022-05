Pullman contro pensilina bus a Genova, feriti lievi

La scorsa notte un pullman di una compagnia privata, la Flixbus, si è schiantato contro la pensilina di una fermata degli autobus di linea in Corso Europa a Genova, all'incrocio con la strada che porta al pronto soccorso dell'Ospedale San Martino. Alcuni passeggeri hanno riportato contusioni e sono stati medicati all'ospedale. I vigili urbani indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sembra che l'urto sia stato provocato da una manovra dell'autista per evitare un altro veicolo. Nello schianto è stata danneggiata la parte frontale del mezzo e in particolare il parabrezza. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il pullman usando una autogrù e lo hanno spostato liberando l'incrocio. (ANSA).