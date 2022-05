Minore esce da istituto penale e dopo 24 ore scippa, fermato

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Era uscito dall'istituto penale minorile di Torino da appena un giorno e non ha resistito da tornare a delinquere. Protagonista un ragazzo nordafricano di 17 anni che ha scippato un uomo di 70 anni nel centro storico di Genova. Il giovane gli ha strappato dal collo una collanina d'oro. L'uomo ha denunciato il fatto ai carabinieri della Compagnia di Genova Centro che hanno fatto scattare immediatamente le indagini. I militari, in 24 ore sono riusciti a identificarlo e rintracciarlo. Il giovane si trova in stato di fermo con l'accusa di furto con strappo. (ANSA).