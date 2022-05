Biker cade su sentiero dell'Imperiese e si frattura

(ANSA) - PORNASSIO, 28 MAG - Un biker di 62 anni, di Sanremo, è stato ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per le ferite riportate, dopo essere caduto, mentre stava percorrendo con un amico il sentiero del Carabinieri, sulle alture di Pornassio, in zona col di Nava, nell'entroterra di Imperia. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino con i vigili del fuoco e il personale sanitario. Il ciclista è stato portato in spalla fin sulla strada, dove lo attendeva un'ambulanza, che successivamente lo ha accompagnato a Pieve di Teco. Laggiù è atterrato l'elisoccorso, che lo ha portato al più specializzato ospedale del Savonese. Ha riportato un trauma all'inguine e sembra anche al femore, oltre a sospette fratture. (ANSA).