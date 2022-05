TikToker Khaby Lame inaugura biblioteca per bambini al Gaslini

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Un padrino di eccezione, il celebre TikToker Khaby Lame, il secondo più popolare al mondo, per inaugurare la nuova biblioteca per i bambini degenti all'ospedale Gaslini di Genova, che ha aperto i battenti al padiglione 9, una villetta immersa nel verde inglobata nell'ospedale pediatrico. Un progetto, curato dall'associazione "Il sogno di Tommy", con un grande contributo di Mondadori Ragazzi e con un catalogo, dedicato a tutte le fasce età, che a poco a poco si sta formando grazie alle donazioni di 14 case editrici e librerie. "Non avevamo una biblioteca e siamo molto contenti che sia stata realizzata - spiega il vicepresidente dell'Istituto, Luciano Grasso - perché aldilà dell'assistenza ai bambini dobbiamo preoccuparci di tutto quello che c'è intorno.

Dare la possibilità ai bambini di leggere in un momento difficile può essere una cura perché può creare momenti distensivi sopratutto per chi deve rimanere qui molto tempo". Il progetto prevede oltre alla creazione di una sala di lettura prevederà anche attività di laboratorio dedicate ai piccoli degenti. "Noi crediamo molto nel valore della lettura - spiega Chiara Lugaro, vice presidente Il sogno di Tommy - perché con i libri si può viaggiare anche quando non ci si può muovere. Oltre a quella tradizionale abbiamo pensato anche a biblioteca una digitale, con Kindle e IPad per i pazienti più grandi, e poi faremo laboratori approfittando anche dello splendido giardino che circonda il padiglione". Ad ora sono arrivati già circa un migliaio tra libri, albi illustrati, enciclopedie, molti dei quali in diverse copie che saranno donate ai degenti grazie al progetto "Donalibro" attraverso il quale ciascun libro letto è giocato sarà poi donato dalle educatrici. (ANSA).