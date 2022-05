Porti: Pettorino è momento particolare, Spezia ha reagito bene

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 MAG - "Un momento particolare, stiamo uscendo dall'emergenza sanitaria e ci troviamo di fronte una guerra con tutte le conseguenze che comporta. I porti devono rispondere a una serie di sfide importanti. Il porto della Spezia ha sviluppato benissimo il suo retroporto e i suoi collegamenti ferroviari, migliorando la sua collocazione nella città. I nostri porti vivono con difficoltà la loro collocazione all'interno delle città, ma il porto della Spezia lo sta superando bene". Lo ha detto Giovanni Pettorino, ammiraglio e consulente per la portualità del Ministero delle Infrastrutture, intervenendo alla Spezia al convegno di Confindustria dedicato alle prospettive del porto. "Con il ministero stiamo lavorando sulle pianificazioni strategiche per dare un ampio respiro alla visione strategica, settori come questi hanno bisogno di programmazioni ad ampio respiro e il ministro sta lavorando anche questo e di conseguenza sui piani regolatori portuali. I nostri porti hanno prp che risalgono anche a 40 o 50 anni fa, vanno rivisti. Nuovi piano regolatori verranno fatti e integrati da una documentazione prevista dalla Riforma Del Rio che sono i documenti programmatici strategici per dare un respiro a questi porti, all'interno delle Autorità di Sistema portuali" (ANSA).