Migranti: sopralluogo sindaco-Prefetto nel parco del Roya

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 27 MAG - Sopralluogo del prefetto di Imperia Armando Nanei e del sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino nell'ex centro di accoglienza e nell'ex caserma dei vigili del fuoco del Parco Roya per la realizzazione di un centro provvisorio per l'identificazione dei migranti. Il centro definitivo verrà realizzato sul rio Sorba, in frazione Mortola.

L'incontro di oggi segue il vertice di martedì con il prefetto Francesca Ferrandino, capo Dipartimento delle Libertà civili e dell'Immigrazione del ministero dell'Interno. L'idea di realizzare il centro provvisorio nell'ex Parco Roya "è una ipotesi - ha affermato Nanei - tra l'altro il prefetto Ferrandino è molto aperta a qualsiasi tipo di soluzione, l'importante è che si riesca a contemperare le esigenze della città, del Comune, della cittadinanza e del centro". Nanei ha precisato che al momento non esiste un'emergenza, anche se c'è il rischio che la situazione possa degenerare in estate. La decisione su dove aprire il centro provvisorio, tuttavia, non è stata ancora presa. "Le perplessità su questa area restano tali - ha affermato Scullino - anche perché abbiamo condiviso con l'allora prefetto Di Bari e con l'attuale, una zona che andasse bene a tutti, e che è già stata individuata. Poi, purtroppo, i tempi si sono dilatati. Tuttavia, per motivi diversi, sia tecnici che finanziari e decisionali, abbiamo perso nove mesi ed ora ci troviamo a discutere del problema o a cercare di affrontarlo in prossimità dell'estate". (ANSA).