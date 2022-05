Ex Ilva: Crucioli, Giorgetti a Genova senza piano industriale

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - «Complimenti a Regione Liguria, che ha organizzato un convegno sulle acciaierie senza coinvolgere minimamente il mondo del lavoro. Un'altra bella trovata della Giunta Toti, la quale si è preoccupata di assicurare un assist alla coalizione di centro destra invitando il ministro Giancarlo Giorgetti, ma ha volutamente snobbato i sindacati di categoria".

Lo afferma Mattia Crucioli, candidato sindaco della lista Uniti per la Costituzione. "Lo sviluppo delle Acciaierie necessita di una discussione ampia e articolata, che deve necessariamente prevedere la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori. A pochi giorni dalla decisione sull'ingresso dello Stato in Acciaierie di Italia, Giorgetti si presenta a Genova senza un piano industriale e senza alcuna certezza sulla sorte di 1.700 lavoratori. Noi siamo, e saremo, sempre al fianco degli operai ex Ilva", conclude (ANSA).