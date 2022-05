Ex Ilva: a Genova striscione contro Giorgetti, "E' come Pilato"

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Un lungo striscione con scritto "Giorgetti come Ponzio Pilato, Governo latitante" è stato esposto dai lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano davanti al palazzo della Borsa a Genova dove il ministro per lo Sviluppo economico è atteso a un convegno. Sono stati accesi anche alcuni fumogeni. I sindacati, che hanno dichiarato due ore di sciopero alla fine del primo turno, hanno dato vita a un presidio di protesta.

"Già un mese fa, come segreterie Fim, Fiom e Uil, abbiamo chiesto un incontro ai Ministri Giorgetti, Cingolani e Orlando e al presidente del Consiglio, Mario Draghi - spiega Armando Palombo, di Fiom Cgil, coordinatore delle Rsu dell'ex Ilva di Genova - ma ad oggi abbiamo ricevuto solo silenzi. Silenzi preoccupanti. Gli impianti stanno producendo al minimo, non c'è produzione e siamo molto preoccupati".

La presenza del ministro è l'occasione per chiedere risposte sul futuro. "Il fatto che oggi venga qua un Ministro della Repubblica, competente nel campo dello sviluppo economico, non poteva certo passare in silenzio - continua Palombo - e quindi siamo qui, per far presente le nostre ragioni. Siamo in presenza di un'industria con lo Stato dentro che si sta spegnendo.

Invitiamo il Ministro a non lavarsene le mani". (ANSA).