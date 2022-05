Concorsi infermieri e Oss, prove suppletive per assenti Covid

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Prove suppletive dello scritto dei maxi concorsi pubblici in Liguria indetti dall'agenzia sanitaria regionale Alisa per assumere a tempo indeterminato 700 infermieri e 274 operatori socio sanitari (Oss), per dare la possibilità di competere anche ai candidati assenti alle prove ordinarie per motivi collegati al covid. Lo ha stabilito Alisa con due delibere, che hanno avviato nuove procedure per quantificare e verificare le richieste di partecipazione alla sessione suppletiva, in relazione alle numerose domande di candidati impossibilitati a presentarsi alle precedenti prove, ma anche per prevenire nuovi ricorsi legali e adeguarsi a pronunce giurisprudenziali di Tar e Consiglio di Stato.

Al palasport della Fiumara a Genova alla fine del mese scorso per 274 assunzioni di Oss a tempo indeterminato su 2469 convocati si erano presentati 1831. Per il maxi concorso a tempo indeterminato per 700 posti da infermiere nelle strutture pubbliche della Liguria ad inizio di questo mese al palasport della Fiumara erano attesi 6110 candidati, ma sono risultati assenti 3213. (ANSA).