Comunali: Genova; Fico, lotteremo fino all'ultimo giorno

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Genova è una città a cui sono molto legato da cui può passare un grande sviluppo per il nostro Paese. Qui abbiamo fatto una piattaforma progressista e la stiamo portando avanti con tanti contenuti e una alleanza importante e lotteremo fino all'ultimo giorno". Così il presidente della Camera Roberto Fico a Genova per la campagna elettorale. Il pentastellato ha incontrato il candidato sindaco dell'area progressista Ariel Dello Strologo al quartiere Lagaccio. "I temi nostri - ha concluso Fico - sono i temi ambientali, uno sviluppo che sia assolutamente sostenibile. Oggi sono qui a combattere per Dello Strologo e per il Movimento". (ANSA).