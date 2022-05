Dello Strologo, Bucci spieghi il progetto della funivia

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - "Sulla cabinovia del Lagaccio ho detto che sono critico perché ho sollevato una serie di problemi. Ma il sindaco dice che parlerà con me solo quando smetterò di oppormi. Mi sembra un atteggiamento un po' strano.

Potrebbe piuttosto spiegare le prospettive del progetto. Io sono pronto a confrontarmi con lui davanti alle telecamere quando vuole." Così il candidato sindaco dell'area progressista Ariel Dello Strologo ha risposto al sindaco di Genova uscente e ricandidato per il centrodestra Marco Bucci. Bucci aveva dato del "Signor no" a Dello Strologo dopo che quest'ultimo lo aveva invitato a un confronto per parlare della cabinovia di forte Begato. (ANSA).