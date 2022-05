A Imperia insieme Frecce Tricolori e Amerigo Vespucci

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Una giornata evento quella del 5 giugno a Imperia dove si troveranno, insieme, le Frecce Tricolori e la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci per "uno spettacolo unico", annuncia il sindaco Claudio Scajola.

Il 5 giugno la Pattuglia Acrobatica Nazionale, nota come Frecce Tricolori, si esibirà nel Capoluogo del Ponente Ligure eseguendo figure e acrobazie nello spazio aereo sovrastante il Veliero della Marina Militare. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 16.00 con 5 punti consigliati di osservazione sul litorale di Imperia: Borgo Prino, Borgo Marina, Molo Salvo di Porto Maurizio, Parco Urbano, Molo di Oneglia e Calata Cuneo. Già dal giorno precedente, sabato 4, sarà possibile osservare le Frecce durante le prove e l'Amerigo Vespucci all'ancora dinanzi il Molo San Lazzaro al porto di Imperia.

"Quello che si vivrà a Imperia è un caso eccezionale, probabilmente unico, in cui la Nave Scuola Amerigo Vespucci sarà il punto di riferimento per l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Le Frecce Tricolori", commenta il sindaco di Imperia, Claudio Scajola. (ANSA).