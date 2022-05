Lo Spezia cerca rescissione consensuale con Motta

(ANSA) - LA SPEZIA, 26 MAG - Prove di separazione consensuale tra lo Spezia Calcio e Thiago Motta. Oggi il presidente americano Philip Platek, collegato da New York dove ha partecipato all'evento "Calcio is back" organizzato dalla Lega di serie A, e il direttore sportivo Riccardo Pecini hanno avuto un confronto con il tecnico in cui sono state poste le basi per interrompere il rapporto di lavoro.

Nonostante la salvezza conquistata sul campo, il club ha deciso di cambiare la guida tecnica e di affidarsi a un allenatore di maggiore esperienza per affrontare la serie A '22-'23, la terza di fila per l'ex matricola ligure. Lunedì 30 maggio è programmata una nuova riunione per trattare la rescissione del contratto che lega Motta allo Spezia ancora per due stagioni. Per la sostituzione, il primo nome sulla lista è quello di Luca Gotti, 54enne ex Udinese. (ANSA).