Le tartarughe Tita e Lena tornano in mare

Sono tornate in mare due tartarughe Caretta caretta dopo essere state ricoverate nelle vasche del centro di recupero dell'Acquario di Genova. Il rilascio è avvenuto nelle acque al largo del promontorio di Portofino Tita e Lela sono state trasportate a bordo delle unità navali della Guardia costiera di Genova.

Tita era stata individuata in difficoltà il 2 ottobre scorso da un diportista nelle acque antistanti l'Area Marina Protetta di Portofino. Pesava 36 kg ed aveva una ostruzione gastroenterica per aver mangiato plastica. Lela proviene dalla Toscana. Era stata trovata il 29 novembre 2019 sulla spiaggia di Rimigliano, dopo una mareggiata: aveva gli arti anteriori e la gola intrappolati da una fune a cui erano legate numerose bottiglie di plastica vuote (probabilmente erano i galleggianti di un palangaro). Ma aveva anche profonde lacerazioni sulle articolazioni scapolo omerali e una cicatrice che le chiudeva l'occhio destro. Dopo una lunga degenza, è stata completamente recuperata grazie anche ad una fisioterapia riabilitativa che le ha permesso di riacquistare completamente l'uso degli arti.

Lela, arrivata all'Acquario pesava 20 kg, ora ne pesa 44.

