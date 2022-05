Comunali Genova: Toti cita Totò, è la somma che fa il totale

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - "Le coalizioni sono materia viva, come lo è la politica. A volte qualcuno cresce a volte qualcuno decresce, ma l'importante è che la somma dei voti continui a essere quella che ci consente di governare la Liguria. Questo è l'obiettivo delle liste civiche che appoggiano Bucci ed è l'obbiettivo anche dei partiti. Dice Totò 'è la somma che fa il totale', credo che in questo caso il primo ragionamento politico debba partire da Totò". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso dell'iniziativa di campagna elettorale con i parlamentari di Italia al centro Romani, Quagliarello e Silli. "Se il centrodestra oggi è al 55% dei voti, quando normalmente in questa regione non aveva mai superato il 35% - continua - è perché c'è un 20% di nuovo centrodestra che si è aggiunto convinto dalle politiche di Bucci, di Peracchini, di Toti e di altri esponenti civici di questa amministrazione".

Riferendosi alle dichiarazioni di Quagliariello sul risultato degli arancioni alle amministrative del 12 giugno, Toti dice: "Se davvero i risultati delle liste riconducibili a Italia al centro faranno invidia - ha concluso - spero che ci sia felicità nel centrodestra, perché vorrà dire che qua c'è un centrodestra più largo, più forte, in grado di vincere i collegi alle prossime elezioni politiche". (ANSA).