Comunali Genova: Dello Strologo, potenzierò macchina Comune

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - "Vogliamo urgentemente potenziare il motore della macchina del Comune di Genova con nuove assunzioni, formazione aggiornata, adeguamento tecnologico e mediazione digitale". E' la priorità indicata dal candidato sindaco progressista a Genova Ariel Dello Strologo al primo incontro di 'Siamo pronti per governare!', la serie di quattro appuntamenti organizzati per illustrare alla città le proposte per Genova del suo schieramento.

"Con questa serie di appuntamenti diamo un'idea precisa del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadinanza, nelle sue diverse declinazioni e nelle sue diverse fasi, le persone sono sempre al centro della nostra visione", spiega Dello Strologo al fianco del candidato della lista 'Genova Civica' ed esperto di 'government digital service' Daniele Occhipinti, che per cinque anni ha lavorato come dipendente del Cabinet Office, cioè il dipartimento che supporta il primo ministro e il Governo inglese e guida la transizione digitale del Regno Unito.

"È un'ulteriore dimostrazione di capacità, competenza e serietà nella proposta della nostra coalizione", conclude Dello Strologo.

Le prossime tappe sono previste il 31 maggio con la partecipazione della vice segretaria del Pd Irene Tinagli, il 6 e l'8 giugno.