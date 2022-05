Comunali Genova: Bucci, Dello Strologo è Signor No

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - "Quando il Signor No la smetterà di opporsi a tutto, l'ultima cosa è la funivia al Lagaccio, forse potremo avere un confronto costruttivo". Così il sindaco di Genova uscente e ricandidato per il centrodestra Marco Bucci alla presentazione dei candidati di Noi con l'Italia nella lista civica 'Vince Genova' risponde all'invito a un confronto pubblico lanciato dal candidato sindaco progressista Ariel Dello Strologo. Presenti all'incontro il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi e il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Di fronte ai lavori che dobbiamo fare per Genova termini come moderati, riformisti passano in secondo piano. Quello che conta è garantire cinque anni di crescita", rimarca Bucci l'importanza del voto amministrativo. (ANSA).