Casa: da Regione 37 mln per recuperare 734 alloggi pubblici

Oltre 37 milioni per un piano di recupero e efficientamento energetico di 734 alloggi di edilizia residenziale pubblica in Liguria, soldi che arrivano dal Fondo Complementare al PNRR. Il piano è stato varato dall'assessore all'Urbanistica Marco Scajola.

Per interventi nella provincia di Genova ci sono poco più di 15 milioni, destinati per 383 abitazioni, che gestirà Arte Genova per ristrutturazioni a Genova, Santa Margherita Ligure, Cicagna, Arenzano e Fontanigorda. Inoltre, ad Arte Genova verranno assegnati 1,3 milioni di euro, ottenuti da Regione Liguria da Cassa depositi e Prestiti, per realizzare un programma di recupero di 40 alloggi sfitti di Erp: gli immobili sono situati nei Comuni di Genova, Sori, Bogliasco, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Mignanego e Cogoleto.

Nell'Imperiese vengono assegnati 7,6 milioni per la riqualificazione di 96 alloggi, per il Centro Servizi all'Utenza e l'acquisizione di 5 nuovi alloggi. Gli interventi avverranno a Ventimiglia e Caravonica Arte Savona, grazie al contributo di oltre 7 milioni, effettuerà interventi di efficientamento energetico in 206 appartamenti. Di questi 5 milioni verranno investiti nella città di Savona e saranno impiegati per l'efficientamento energetico di 158 alloggi, 2 milioni ad Albenga per lavori in 48 abitazioni.

Allo spezzino vengono assegnati 7,6 milioni per interventi su 48 alloggi. Arte Spezia investirà 7,2 milioni per lavori in 36 alloggi, 12 situati a Santo Stefano di Magra e 24 a Sarzana. Il Comune di La Spezia riceverà ulteriori 223 mila euro per interventi su 3 ulteriori alloggi ERP. Il Comune di Monterosso al Mare investirà 166 mila euro per opere su 9 appartamenti.

