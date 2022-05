Sampdoria: si sceglie advisor per accelerare vendita

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - È in programma lunedì mattina il CdA della Sampdoria, dove Gianluca Vidal, del Trust Rosan, che detiene la proprietà legale del club ligure, ufficializzerà il nome dell' advisor scelto per farsi affiancare nel processo di cessione del club. Ma prima di formalizzare questo passaggio Vidal chiederà il via libera al consiglio d'amministrazione della società blucerchiata: "Prima ne discuto con il cda ed è ovvio che condivido la scelta con loro. È un tema di reciproca correttezza e rispetto, pur con ruoli separati" ha spiegato ai microfoni dell'emittente televisiva ligure Primocanale.

La scelta di un advisor si può tradurre nella necessità di accelerare i tempi per la cessione della società perchè è ancora lontano il momento in cui si dovrà stabilire il prezzo della Sampdoria e capire se ci sarà una proposta adeguata da parte dei soggetti interessati. Fra le realtà che potrebbero essere state individuate da Vidal come advisor in prima fila ci sarebbero Mediobanca ed Ernst & Young.

Il cda procederà anche a definire la parte burocratica relativa all'iscrizione al prossimo campionato di serie A.

