Borghetto Vara, inaugurato secondo ponte sul Pogliaschina

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - Taglio del nastro per il secondo ponte sul torrente Pogliaschina a Borghetto Vara (La Spezia), una delle opere che dovevano essere completate del dopo alluvione del 2011. L'infrastruttura si trova lungo la strada Aurelia e sarà in grado di far passare una piena duecentennale, mettendo così in sicurezza il centro storico, dove l'alluvione di 11 anni fa provocò danni e morti. "Entro un mese verrà completato anche il rifacimento della piazza, che verrà in parte pedonalizzata e su cui verrà creata una struttura con le pietre del vecchio ponte demolito, su cui verrà collocata la statua che era presente nella precedente piazza e che era stata strappata via dall'alluvione" ricorda Barbara Di Franco, responsabile strutture territoriali Anas della Liguria. Per il nuovo ponte e la piazza Anas ha investito 2 milioni e 480 mila euro, risorse cui si aggiunge 1,5 mln dalla Regione Liguria per il rifacimento del primo dei due ponti del paese, quello sulla strada Provinciale. Il taglio del nastro è stato affidato alla signora Teresa Cecchi, 98 anni, e al piccolo Mosé, nato appena un mese dopo l'alluvione. "Per Borghetto Vara è un ritorno alla normalità - ha sottolineato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone -.

Finalmente possiamo dire che l'emergenza è terminata. Si tratta di un successi frutto del lavoro di squadra tra istituzioni". Il sindaco Stefano Coduri ha ricordato che questa "è un'opera strategica per la Val di Vara e per la sicurezza del nostro paese in termini di rischio idrogeologico". (ANSA).