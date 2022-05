Sciopero alla Selesta Ingegneria di Genova

Sciopero questa mattina dei lavoratori di Selesta Ingegneria, azienda metalmeccanica di Genova con 120 dipendenti che sviluppa e produce sistemi e soluzioni hardware e software per il controllo accessi controllata al 100% dal Gruppo Zucchetti. "Da tempo è in atto un confronto sindacale sull'organizzazione del lavoro e su alcune voci legate alle retribuzioni - spiega in una nota la Fiom Cgil Genova -. Purtroppo da parte aziendale non c'è alcuna volontà di venire incontro alle richieste sindacali; nessuna apertura è arrivata sulla regolamentazione dello smart working in atto da più di due anni e che ha consentito notevoli risparmi alle casse aziendali, o sul riconoscimento del buono carburante, strumento previsto nel Decreto Energia del Governo Draghi detassato e finalizzato al ristoro economico delle famiglie".

Il Gruppo Zucchetti, dice ancora il sindacato, "ha comunicato che il buono carburante non verrà riconosciuto a tutti i lavoratori, ma verrà erogato in modo discriminatorio. Sono condizioni inaccettabili che completano un quadro molto preoccupante con il Gruppo Zucchetti che non fa nulla per incentivare le maestranze e per tenere il personale che, altamente professionalizzato ma non valorizzato, decide di dimettersi". (ANSA).