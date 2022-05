Open: Renzi a Genova, giustizia giusta e non giustizialismo

"Non faccio nulla contro i magistrati ma ritengo che se c'è una macroscopica violazione della legge è giusto che si indaghi. La nostra denuncia è stata ascoltata dal giudice al contrario dei pm che in sei giorni hanno chiesto l'archiviazione. Noi vogliamo giustizia giusta e non giustizialismo perché è quello che questo Paese si merita". Lo ha detto Matteo Renzi a margine dell'udienza davanti al gip che decide sulla richiesta di archiviazione per i magistrati fiorentini Giuseppe Creazzo, Luca Turco e Antonino Nastasi titolari dell'inchiesta Open contro i quali Renzi ha fatto denuncia per abuso d'ufficio e per i quali i pm di Genova hanno chiesto l'archiviazione.

Secondo il senatore i pm avrebbero violato la Costituzione perché hanno allegato agli atti le chat di imprenditori con il fondatore di Italia Viva. Intercettando gli imprenditori si sarebbe aggirato il dettato costituzionale, secondo il politico, per arrivare a intercettare lui. Per i pm genovesi, invece, non sarebbero state violate le garanzie costituzionali perché Renzi non sarebbe stato intercettato direttamente.