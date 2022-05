Fumo da una locomotiva, evacuata stazione Spezia Centrale

La stazione centrale della Spezia è stata invasa da un pesante fumo nero sprigionato da una locomotiva, che ha obbligato l'evacuazione dello scalo ferroviario principale della città e l'intervento dei vigili del fuoco. Il treno coinvolto si trovava in quel momento in sosta sul primo binario, da dove partono i treni diretti verso Sud.

Sul posto i Vigili del Fuoco della Spezia, che hanno interdetto l'ingresso principale e svolto le verifiche del caso. Cancellati diversi treni dalla Spezia Centrale verso la Toscana. Non risultano feriti nè intossicati.

Dopo l'intervento dei vigili del fuoco la stazione è stata riaperta al pubblico e al traffico ferroviario. Le autorità hanno confermato che non ci sono feriti nè intossicati. La circolazione ferroviaria è rimasta rallentata sulle linee Genova-La Spezia-Pisa e La Spezia-Pontremoli. "Dalle 9.50 alle 10.20 la circolazione è stata sospesa per consentire le operazioni dei Vigili del Fuoco a seguito di un principio d'incendio sprigionatosi da un locomotore sui binari della stazione di La Spezia" ha spiegato in una nota Rfi. Al momento i treni non possono utilizzare i binari uno e due della stazione di La Spezia. "Non si registra alcun danno a persone mentre i rallentamenti alla circolazione comportano ritardi fino ad un'ora per alcuni treni" spiega ancora Rfi.