Fece arrestare agenti che spacciavano, in carcere pusher

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - È tornato in carcere Mario Ludica, lo spacciatore di 65 anni che qualche anno fa, con le sue informazioni, fece individuare e arrestare dalla polizia due agenti della squadra mobile che invece di far distruggere lo stupefacente lo rivendevano. Ludica è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Cornigliano, agli ordini del dirigente Maria Teresa Canessa, insieme ad altre quattro persone, tre uomini e una donna. Secondo gli investigatori, coordinati dal pm Federico Panichi, Ludica era il capo di una banda che spacciava a Certosa. Una banda che minacciava ed estorceva soldi ai clienti rimasti indietro con i pagamenti della droga. I cinque si riforniva di cocaina ed eroina nelle zone di Alessandria e Pavia. Tra i clienti anche ragazze di 18 anni. Oltre alle cinque misure cautelari l'operazione ha portato all'arresto in flagranza per spaccio di sei persone, alla denuncia di altre e al sequestro di 890 grammi di eroina e di 268 grammi di cocaina. Ludica era stato arrestato nel 2017 e ancora prima nel 2014 quando era stata smantellata una rete di nonni pusher: in manette erano finite 13 persone, tra i 50 e i 65 anni. (ANSA).