Busalla celebra la rosa da sciroppo della Valle Scrivia

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Sabato 11 e domenica 12 giugno Busalla ospita la Festa delle Rose, giunta alla XX edizione. La Festa delle Rose 2022 sarà il primo evento a coinvolgere la Piccola Velocità, area che il Comune ha recentemente acquisito dalle Ferrovie dello Stato per destinarla a spazio espositivo.

Villa Borzino, insieme alla Piccola, rappresenta l'altra new entry tra le location della Festa che ruota attorno alla mostra mercato di rose da sciroppo, rose e fiori da giardino, piante officinali ed erbe aromatiche. In vent'anni, la Festa delle Rose ha avuto un ruolo determinante nell'affermazione e nel successivo consolidamento della coltivazione della Rosa da sciroppo della Valle Scrivia, che ha ottenuto il presidio Slow Food. «Quando tenemmo a battesimo la Festa, nel 2003, in tutta la vallata c'erano appena un paio di produttori a livello amatoriale - ricorda Fabrizio Fazzari, allora come oggi assessore al turismo e alla cultura del Comune di Busalla -.

Oggi, invece, si contano una ventina di aziende consorziate all'Associazione Rose della Valle Scrivia, per una produzione di circa 10 mila bottiglie di sciroppo di rose all'anno". (ANSA).