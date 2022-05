Scontri tra tifoserie Spezia e Napoli, cinque arresti

(ANSA) - LA SPEZIA, 24 MAG - Cinque tifosi sono stati arrestati per gli scontri avvenuti domenica allo stadio 'Picco' della Spezia. Sono quattro tifosi spezzini e uno napoletano. Gli arresti sono avvenuti in flagranza differita dopo una indagine lampo condotta degli agenti delle Digos di Spezia e Napoli.

I reati contestati sono rissa, lesioni, possesso di oggetti atti ad offendere e scavalcamento della recinzione del terreno di gioco e l'interruzione della gara. I cinque avrebbero partecipato al tentativo di invasione di campo dalla Curva Ferrovia e al tentativo di invadere i settori delle due tifoserie. Per questi disordini la partita venne sospesa per 12 minuti e l'episodio fu condannato anche dal presidente della Figc Gravina.

Il tifoso napoletano arrestato è un 51enne del quartiere Vomero con precedenti penali. Le forze dell'ordine stanno concentrando l'attenzione sul gruppo ultras dei Fedayn che sarebbero protagonisti anche degli scontri nel post partita. I tifosi spezzini hanno un'etaà compresa tra i 26 e i 43 anni.

La questura della Spezia sta inoltre analizzando le riprese video all'interno e fuori dallo stadio picco per identificare gli autori dei lanci di oggetti, avvenuti sia a partire dal settore ospiti che dalla vicina Curva Piscina. Nei prossimi giorni quindi potrebbero scattare nuove denunce. (ANSA).