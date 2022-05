Genova Bedesign, oltre 12mila visitatori

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - Oltre 12 mila visitatori, record di eventi (120) e di punti espositivi (72), confini allargati a Sarzano e a Santa Maria di Castello, cinque giorni di eventi con la novità del tema del tempo, il gemellaggio con l'Università di Edimburgo e le sinergie con l'Università di Genova, Confindustria Nautica e l'Ordine degli Architetti di Genova. È il bilancio da record della Genova BeDesign Week 2022 organizzata dal Distretto del Design di Genova (Dide) che per il quarto anno consecutivo ha valorizzato il design nell'uso quotidiano. "Siamo molto soddisfatti della risposta dei visitatori che hanno partecipato attivamente e apprezzato l'evento con iniziative di alto profilo ma anche ludiche", afferma Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe.

Da quest'anno la manifestazione sostenuta da Comune di Genova, Camera di Commercio, Confcommercio Genova, Regione Liguria e Università di Genova ha anche proposto un nuovo tema idealmente legato al momento storico che stiamo vivendo: il tempo inteso come qualità e benessere dell'individuo e di sostenibilità. L'idea è nata da un gruppo ristretto di professionisti che lavorano e gravitano attorno a piazza dei Giustiniani. Per il prossimo anno già fissate le nuove date: la Design Week tornerà dal 17 al 21 maggio 2023. (ANSA).