Falsa certificazione disabilità per avere donazioni truffa

(ANSA) - SARZANA, 24 MAG - Due uomini e due donne, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Sarzana con l'ipotesi di reato di truffa aggravata in concorso. I quattro, di nazionalità romena, secondo gli inquirenti avrebbero avvicinato alcune persone nel parcheggio del centro commerciale Centroluna mostrando un fantomatico "certificato regionale per persone non udenti e fisicamente disabili" e chiedendo una donazione in soldi che sarebbe servita, si legge in un foglio che mostravano agli ignari passanti, per creare un "centro per bambini poveri". I quattro sono stati segnalati ai carabinieri da una guardia giurata. Intercettati dagli uomini dell'Arma, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. (ANSA).