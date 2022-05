Debutta a Genova il primo summit crocieristico europeo

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - Si terrà a Genova, dal 14 al 16 luglio, la prima conferenza europea dedicata alle crociere.

Organizzato da Clia, associazione internazionale del comparto crocieristico, che ha scelto proprio l'Italia per il debutto del "Clia european summit", in quanto primo Paese di destinazione in Europa per numero di passeggeri, ospiterà per tre giorni, in diversi lughi della città, una serie di appuntamenti con la partecipazione di oltre 300 ospiti da tutto il mondo, da ministri a rappresentanti dei vertici delle compagnie, autorità ed enti locali. "Le compagnie hanno da tempo ripreso le operazioni e prevedono di tornare ai livelli pre-pandemia già entro la fine del 2023, per poi tornare a crescere in modo stabile negli anni successivi. Il settore ha dimostrato resilienza e capacità di innovazione, elementi fondamentali per lo sviluppo di un'economia verde del turismo marittimo - dice in una nota Marie-Caroline Laurent, direttrice di Clia Europa -. Il Clia European Summit è un'opportunità, che arriva al momento giusto, per discutere del ruolo delle crociere come parte integrante del turismo sostenibile e per definire approcci e soluzioni concrete utili ad affrontare le sfide, normative e concrete, che abbiamo e avremo di fronte in Europa". (ANSA).