110 anni Gog, parte stagione rilancio

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - "La Giovine Orchestra Genovese compie 110 anni, ma non li dimostra. Dopo due anni di programmazioni a singhiozzo, finalmente si riparte con una grande stagione 2022/23 ricca di novità musicale e di nuove proposte". Lo ha detto Nicola Costa, presidente della Gog illustrando il nuovo cartellone. Dopo la crisi della pandemia, la Gog torna all'antico e presenta il proprio programma: 25 appuntamenti da settembre a maggio, riconferma del posto tradizionale, rinnovata politica abbonamenti con un unico prezzo ridotto per tutta la stagione e l'innovazione di un abbonamento per 10 concerti. Il cartellone è ricco di proposte a partire dal primo appuntamento (30 settembre) che, a conferma della collaborazione con il Carlo Felice, sarà con l'Orchestra del Teatro diretta da Riccardo Minasi: in programma due pagine di Giacomo Manzoni. Uno dei due brani ("Sonante") in prima esecuzione assoluta. Due compositori avranno una serata dedicata: il 3 aprile Les Percussions de Strasbourg proporranno la produzione di Xenakis nel centenario della nascita e il 5 dicembre i pianisti Massimiliano Damerini e Marco Rapetti ricorderanno Skriabin. Ancora, al Novecento è in parte riservato il concerto che coinvolgerà Francesca Dego (violino), Martin Owen (corno) e Alessandro Taverna (pianoforte): Ligeti e Messiaen accanto a Schumann e Brahms. Fra i pianisti di richiamo Grigory Sokolov. Il 3 ottobre i Solisti Aquilani con Vivaldi e Bach, il 31 ottobre Luca Gugliemo sul podio dell'Accademia Maghini dirigerà la "Passione secondo Matteo" di Bach. Tornano il Quartetto di Cremona (19 dicembre) con di Prokof'ev, Golijov e Schönberg, il Quartetto Oistrach (13 marzo con Elisso Virsaladze, pianoforte) e il Quartetto Brodsky (22 maggio).

"Questa stagione di concerti - sottolinea il direttore artistico Borgonovo - ha un valore particolare che si aggiunge alla speranza di una ripresa della vita concertistica". (ANSA).