Parigi: 3-0 a Popyrin, Fognini al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Buon esordio per Fabio Fognini al torneo del Roland Garros, secondo slam stagionale cominciato oggi a Parigi. L'unico azzurro in campo nella giornata d'apertura ha sconfitto in tre set il 22enne australiano Alexei Popyrin col punteggio di 6-4, 7-5, 6-4. Il ligure incontrerà al prossimo turno l'olandese Botic Van De Zandschulp, n.29 al mondo. (ANSA).