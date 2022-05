Portofino ricostruita con 100 mila mattoncini Lego

(ANSA) - PORTOFINO, 21 MAG - Non solo i vip nel weekend di Portofino. Il borgo stesso sarà protagonista dell'esposizione dell'evento ExhiBricks, mattoncini a Genova in programma a Villa Bombrini oggi e domani. Uno degli espositori, Andrea Caboni assicuratore di Biella di 37 anni, ha ricostruito Portofino utilizzando i mattoncini Lego colorati. L'opera misura 2,3 per 1,5 metri ed è composta da circa 100.000 mattoncini, raffigura il borgo con i suoi locali, i suoi negozi e la vita di tutti i giorni dei suoi abitanti.

"Da anni costruisco paesaggi liguri avendo nel cuore questa fantastica regione che ha unito la bellezza dell'uomo con la natura - spiega Caboni - Avevo già realizzato un diorama raffigurante la Liguria ma adesso mi sono concentrato su Portofino, il Tigullio lo amo particolarmente". L'opera dopo Genova sarà esposta a Mongrando, provincia di Biella, alla terza edizione del Monbricks in programma il 12 giugno. (ANSA).