Nautica: premiati i "Pionieri della nautica" per il 2022

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Assegnanti i premi Pionieri della nautica 2022. Francesco Guidetti, fondatore e presidente di Next yacht group è il Pioniere della nautica per la categoria manager, insieme a Bruno Lotti, Pietro Ranieri e Gian Paolo Vertua per le maestranze, che "hanno contribuito al successo e alla crescita delle proprie aziende di appartenenza", e Achille Fortunato, inventore di tecnologia nautica, designer per la categoria progettisti e designer e imprenditore, fondatore del cantiere Eolo Marine, per la categoria progettisti e designer.

La cerimonia di premiazione del Premio Pionieri della Nautica, istituito da Confindustria Nautica nel 1988, arrivato alla XXXI edizione, ha concluso ieri sera la prima giornata di lavori della Convention Satec 2022 di Confindustria Nautica. Per la categoria giornalisti italiani il riconoscimento, consegnato dai presidenti della giuria, il contrammiraglio Gaetano Angora, comandante della Capitaneria di porto di Livorno e Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, è andato a Gennaro Coretti, per i giornalisti esteri a Frank Van Espen. Premi speciali ad Andrea Gasparri e Piero Cesana per gli oltre 50 anni di attività nella nautica. (ANSA).