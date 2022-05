A Volastra una panchina bianca per le vittime sul lavoro

(ANSA) - RIOMAGGIORE, 21 MAG - Una panchina bianca per ricordare le vittime sul lavoro. La seduta, voluta dal Comune di Riomaggiore, è stata inaugurata a Volastra, nella piazza adiacente alla chiesa.

Alla cerimonia hanno preso parte, oltre alla sindaca Fabrizia Pecunia e alla vice sindaca Vittoria Capellini, anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, la prefetta Maria Luisa Inversini e Giuliano Olivieri, in rappresentanza dell'Osservatorio nazionale di Bologna morti sul lavoro. Erano inoltre presenti Luca Comiti, segretario provinciale della Cgil e Mario Ghini, segretario Uil Liguria.

"Il profitto non può prevalere sul diritto alla vita - ha detto il ministro Orlando -. Purtroppo in Italia spesso la competizione si basa più sull'abbassamento dei costi che non sulla qualità dei prodotti. Il modello di competizione che si segue incide molto sulla qualità del lavoro, sia in termini salariali sia di sicurezza. Un modello basato sul subappalto e sul fatto che si scarichino i costi sulle imprese che offrono beni o servizi a prezzi più bassi".

Nel corso della cerimonia alcuni cittadini hanno letto poesie scritte per l'occasione, rivolte proprio a coloro che hanno perso la vita a causa del lavoro.

"In questi ultimi anni abbiamo iniziato a disporre delle panchine tematiche nel nostro Comune per stimolare le riflessioni e sensibilizzare rispetto a temi rilevanti sia la popolazione sia i turisti che visitano i nostri borghi - ha detto la sindaca Pecunia -. Nelle prossime settimane verrà posizionata a Groppo una panchina tricolore per ricordare i morti a causa del Covid".

Sulla panchina è stata posta una targa sulla quale sono state incise le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Il nostro compito è rimuovere gli ostacoli. Dignità è azzerare le morti sul lavoro che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi, perché la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore riguarda il valore che attribuiamo alla vita".

