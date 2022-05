Torna a Genova Elrow, festival musicale e circense

Torna a Genova Elrow, il festival musicale con dj e artisti circensi, conosciuto come il party più pazzo del mondo. Dopo due anni di stop, a causa della pandemia, l'evento, organizzato da Rst Events, arriva in Italia e il 29 maggio farà tappa alla Fiera di Genova. Elrow è il format di intrattenimento musicale house e techno pensato per un pubblico che va dai 18 ai 40 anni, che vuole unire musica, teatro e arti circensi.

Questa edizione vedrà alternarsi alla console sei dj tra questi: Andrea Oliva, dj e producer dalla Svizzera famoso in tutto il mondo; Nic Fanciulli, dj inglese tra i più apprezzati del panorama internazionale. Oltre a Marc Maya, Toni Varga, Amedeo Picone e Federico Guttadauro. Per tutta la giornata, saranno invece una sessantina gli artisti circensi che si esibiranno. ''Dopo il grandissimo successo degli anni pre-pandemia, siamo felici e orgogliosi di riportare un format di importanza mondiale come Elrow proprio a Genova, prima data del tour italiano - spiega Alessandro Orlando di Rst Events. - Dopo due lunghi anni di stop e di crisi del mondo degli eventi dal vivo, siamo molto fieri di contribuire al rilancio del settore. Elrow è un party unico nel suo genere è un'esperienza in cui l'ordinario non è contemplato, ma dove esiste la ricerca dello straordinario e dell'inaspettato''. (ANSA).