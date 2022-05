Tomasi: Spero via a tunnel subportuale di Genova nel 2023

"Abbiamo le autorita locali e in particolar modo il sindaco di Genova Marco Bucci che ci spingono per poter aprire al meglio le attivita' per il tunnel subportuale per il gennaio 2023" Lo ha detto l'ad di Aspi Roberto Tomasi oggi a Genova per un convegno sulle infrastrutture. Il tunnel "e' un'opera avveniristica a livello internazionale per cambiare la mobilita' della citta' di Genova- ha concluso - . Sono opere complesse per le quali abbiamo competenze e capacita' per poterle realizzare". (ANSA).