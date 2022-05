Rissa a colpi di coltello in pizzeria, gravi due persone

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 20 MAG - Rissa a colpi di coltello nella tarda serata di ieri in una pizzeria a Sestri Levante.

Secondo le prime informazioni, il titolare della pizzeria e il pizzaiolo sono prima venuti alle mani poi sono spuntati i coltelli. Ferita, in modo lieve, la cameriera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale medico della Croce rossa inviato dal 118. I due sono stati trasferiti in ospedale in gravi condizioni. (ANSA).