Peste suina: un caso a Masone, è il 29° comune nell'elenco

Masone, in provincia di Genova, diventa il 29° comune di Liguria e Piemonte a registrare un caso di Peste suina africana. Lo ha accertato, analizzando i campioni biologici di un cinghiale morto, l'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria Valle d'Aosta. Il numero dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza, aggiornato a oggi, è 124, di cui 74 in Piemonte e 50 in Liguria. (ANSA).