Infrastrutture: 14 mld investimenti per competitività Liguria

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Entro il 2026 almeno la metà dei 14 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture previsti in Liguria sarà realizzato. E' la road map indicata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dall'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone al convegno 'Liguria infrastrutture: mobilità, ambiente, sicurezza'. Si tratta di un piano di investimenti già in corso come il Terzo Valico o prossimi a partire grazie al Pnrr e al piano ferroviario di Fs, che ha annunciato sia il raddoppio della linea nel Ponente ligure sia la Pontremolese. La Regione stima che il miliardo di euro di investimenti in infrastrutture già in campo in Liguria abbia creato 23.000 posti di lavoro in 5.000 cantieri. "Questo miliardo di investimenti già in campo arriverà a compimento entro il 2023", spiega Giampedrone. "Le infrastrutture sono tutto per la Liguria, - interviene Toti - sono competitività dei porti, che quindi vuol dire competitività delle imprese del Nord Ovest, il sistema più produttivo del Paese, vogliono dire accessibilità turistica, possibilità per le imprese di insediarsi nel territorio". "Il Terzo Valico, la nuova diga, le nuove banchine e l'ultimo miglio dei binari nel porto di Genova, la nuova aerostazione di Genova, il raddoppio ferroviario nel Ponente ligure, la Pontremolese, le nuove stazioni crocieristiche di Genova e Spezia: è un lavoro gigantesco che si sta allineando come i pianeti sul cielo della Liguria per renderla una delle Regioni più competitive d'Italia nei prossimi quattro-cinque anni in cui concretizzeremo moltissimo di quello che i liguri si aspettano da almeno un trentennio", sottolinea Toti. (ANSA).