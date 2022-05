Falsi invalidi in Asl4 Chiavari, tutti assolti i 29 imputati

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Il giudice Filippo Pisaturo ha assolto i 29 imputati nell'ambito dell'inchiesta su un giro di false certificazioni d'invalidità scoperto alla Asl 4 di Chiavari. Tutti sono stati assolti con la formula perché il fatto non sussiste. La vicenda, risalente agli anni 2014-15, riguardava l'allora commissione medica e i pazienti che avrebbero usufruito dei favori. Per i carabinieri del Nas, coordinati dalla procura, erano stati presentati documenti creati a tavolino o comunque rilasciati da enti non preposti. La Asl 4, assistita dall'avvocato Giuseppe Maria Gallo, si era costituita parte civile. Gli imputati erano assistiti tra gli altri, dagli avvocati Andrea e Simone Vernazza, Paolo Lavagnino, Simone Gramatica, Giuseppe Sciacchitano, Paolo Costa, Paolo Scovazzi, Andrea Andrei e Luca Ciurlo. Un anno fa erano state prosciolte sette persone. (ANSA).