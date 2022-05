Calcio: Spezia; Motta, quasi un commiato, ho avuto tanto

"Questa città mi lascia tante cose positive. E' stata un'esperienza straordinaria, per cui ho solo da ringraziare tutti coloro i quali sono stati al nostro fianco, anche nei momenti più difficili. Non è facile e me ne rendo conto, ma credo che tutto sia possibile quando si mettono assieme un gruppo di persone che hanno, sportivamente parlando, la qualità per farlo. Poi c'è il lato umano, che conta tantissimo per me, e qui non è mai mancato dal primo all'ultimo giorno". Sono quasi parole di commiato quelle che Thiago Motta riserva allo Spezia nell'ultima conferenza della stagione regolare, prima della partita contro il Napoli.

Sul futuro, nonostante ancora due anni di contratto, nessuna parola definitiva. Ma il tono è di chi potrebbe non continuare nella piazza che quest'anno lo ha lanciato come tecnico. "Per essere sincero, la sola cosa a cui non ho avuto tempo di pensare è stato il mio futuro. E' la cosa che mi preoccupa di meno.

L'attenzione è tutta sulla partita che viene, sull'aiutare i miei calciatori fino all'ultimo giorno. Mi conosco bene, avrò tempo di riflettere e cercare sempre la migliore soluzione per tutti, soprattutto per i calciatori che meritano tanto". (ANSA).