Attacco hacker: colpito anche sito aeroporto Genova

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Gli hacker di Killnet che dalla serata di ieri hanno preso di mira i siti di diverse istituzioni italiane, hanno attaccato anche quelli di diversi aeroporti. In particolare, l'attacco Ddos ha interessato gli scali milanesi di Malpensa e Linate, quello di Orio al Serio a Bergamo, quello di Genova e quello di Rimini. La Polizia sta fornendo assistenza ai tecnici delle società di gestione per ripristinare le funzionalità e contrastare l'attacco.

L'attacco non ha creato alcun problema ai voli e ai sistemi operativi interni del Cristoforo Colombo che sono rimasti sempre attivi. Solo la pagina web risulta offline. (ANSA).