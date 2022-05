Tar accoglie ricorso Fonografici contro Rai e Comune

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - L'associazione Fonografici Italiani (Afi) ha vinto al Tar della Liguria una battaglia legale per avere accesso agli atti degli accordi tra Rai e Comune di Sanremo per il Festival della Canzone Italiana, Sanremo Giovani e red carpet. I giudici amministrativi con una sentenza hanno accolto il ricorso presentato dall'Afi contro Comune di Sanremo (titolare dei diritti di sfruttamento commerciale del Festival della canzone italiana e degli eventi collegati come "Sanremo Giovani") e nei confronti della Rai che organizza il festival e gli eventi collegati.

Con una nota nel settembre 2021 Afi contestava il regolamento dell'edizione Sanremo Giovani chiedendone la sospensione nella parte in cui aveva abbassato da 36 a 30 anni l'età massima prevista come requisito di partecipazione e non aveva previsto un adeguamento degli indirizzi riservati ai giovani artisti. La Rai replicava che "il regolamento di Sanremo Giovani è una prerogativa esclusiva di Rai che lo redige in base alle proprie insindacabili esigenze editoriali e nell'ambito della vigente convenzione e degli accordi con il Comune di Sanremo". Afi chiedeva quindi di poter accede alla convenzione stipulata tra Rai e Comune Sanremo per le edizioni 2018-2020 del Festival e di Sanremo Giovani, oltre ad altri eventuali atti di proroga o nuove convenzioni. Il Comune di Sanremo nel novembre 2021 ha respinto la domanda di accesso agli atti con nota che richiama l'opposizione manifestata dalla Rai. Da qui il ricordo al Tar di Afi, con Comune di Sanremo e Rai che si sono costituiti in giudizio. La sentenza ordina al comune di Sanremo di consentire l'accesso alla documentazione e condanna Rai e Comune al pagamento di 2mila euro di spese di giudizio. (ANSA).