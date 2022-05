Scuolabus in un burrone alla Spezia, non c'erano bambini a bordo

(ANSA) - LA SPEZIA, 19 MAG - Uno scuolabus, con 2 adulti a bordo e nessun bambino, che stava passano sull'Aurelia alla Spezia è finito fuori strada nella scarpata per cause ancora in corso di accertamento. Secondo quanto appreso i due uomini a bordo, l'autista e un accompagnatore, sarebbero feriti in modo non grave. Sul posto sono presenti polizia municipale, Vvf, polizia di stato e carabinieri. La strada resterà chiusa a causa delle complesse operazioni di recupero del mezzo.

L'incidente è avvenuto sulle colline della Spezia poco prima delle 9 lungo uno svincolo che conduce alla Variante Aurelia al di sopra di Piazzale Ferro. I due occupanti sono stati estratti dal mezzo, stabilizzati e portati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea in codice rosso. Il mezzo furgonato si è adagiato su un fianco lungo un pendio boscoso, da dove i Vigili del Fuoco stanno cercando il recupero. Gravi i disagi al traffico lungo la direttrice che unisce il levante ed il ponente della città.