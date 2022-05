Regista vende casa a Milano, il pagamento è in criptovaluta

Per la prima volta, a Milano, sarà possibile acquistare un appartamento, del costo di 940mila euro, pagandolo anche in criptovalute. Inoltre, il venditore offre in omaggio al futuro acquirente anche 3 "land" nel metaverso, oltre al "non fungibile token" (Nft), ovvero il certificato di autenticità virtuale dell'immobile. Lo comunica Luxforsale, portale del lusso con sede a Sanremo, che si occupa dell'operazione immobiliare. L'appartamento in questione sorge al penultimo piano di una palazzina di zona Cinque Giornate ed è di proprietà di un noto regista italiano. "Si tratta di una novità assoluta nel panorama immobiliare italiano, un'operazione pilota sulla quale puntare i fari - afferma Claudio Citzia, ceo ed head founder di Luxforsale -. Il venditore è un noto regista del panorama pubblicitario italiano e con questa operazione vuole affermare definitivamente la costante della tecnologia blockchain, che approda così anche nel settore dell'immobiliare di lusso".

Ecco i termini dell'operazione: i potenziali acquirenti potranno acquistare in euro oppure con due tra le principali criptovalute presenti sul mercato, vale a dire Bitcoin ed Ethereum. "Ma c'è di più - aggiunge Citzia - nel secondo caso l' acquirente avrà in omaggio tre land virtuali che coprono l'area dell'appartamento e l'Nft dell'appartamento stesso, che sarà disponibile a breve". Prosegue: "la criptovaluta possiede tutti i crismi per diventare una moneta molto apprezzata nelle compravendite immobiliari, soprattutto perché può regalare all'acquirente la possibilità di monetizzare quel piccolo investimento in cripto fatto molto tempo prima. Inoltre la scelta di omaggiare con l'acquisto dell'appartamento, l'nft dello stesso e 3 land è sintomatico di un mercato che si sta aprendo ad un futuro sempre più hi tech". (ANSA).