Palazzo Giustizia Genova evacuato per allarme bomba

Palazzo di giustizia evacuato questa mattina a Genova dopo una telefonata anonima che annunciava la presenza di un ordigno. La chiamata è stata fatta da una voce maschile poco dopo le 7 al centralino della polizia locale che ha allertato la polizia di Stato. Le poche persone presenti in tribunale a quell'ora sono state fatte evacuare. Al momento l'accesso a Palazzo di giustizia resta chiuso con le volanti della polizia e un cane anti-esplosivo sul posto per la bonifica. L'allarme bomba è terminato quasi tre ore dopo. Sul posto sono arrivate le volanti e gli artificieri della polizia che hanno proceduto alla bonifica di tutti i piani dell'edificio senza trovare nessun pacco sospetto. Fuori intanto si era ammassata una piccola folla di avvocati con i loro clienti, magistrati e cancellieri in attesa di poter cominciare le udienze fissate per questa mattina. (ANSA).