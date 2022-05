Giro: arrivato a Genova treno 'rosa' con Trofeo senza Fine

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - E' arrivato a Genova il treno Pop straordinario e vestito di rosa, allestito in occasione della 12^ tappa della 105^ edizione del Giro d'Italia che ha portato a Genova il 'Trofeo senza fine'. A fare gli onori di 'treno' assieme a Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, Sabrina De Filippis, direttore divisione passeggeri regionale e Giovanna Braghieri, direttore regionale Liguria insieme a Gianni Berrino, assessore regionale al Turismo. Sul treno Paolo Bellino, ad Rcs Sport ha accompagnato il trofeo.

l trasferimento del Trofeo è una delle iniziative di Trenitalia per il Giro d'Italia, di cui quest'anno la società di trasporto è Official Green Carrier. Il Gruppo FS Italiane affianca per il terzo anno consecutivo la stagione del grande ciclismo italiano, nella convinzione, si legge nella nota, "che i valori dello sport si sposano con la valorizzazione del territorio e con la sostenibilità". (ANSA).