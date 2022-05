Premio Lerici Pea al Salone del Libro di Torino

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Quest'anno il Premio LericiPea Golfo dei Poeti sarà presente a Torino, assieme alla Regione Liguria, con un suo stand e farà la conferenza stampa ufficiale di annuncio dell'intera programmazione e dei premiati 2022 proprio al Salone del Libro domani alle 13.45.

"Era da tempo che pensavamo e desideravamo essere presenti al Salone di Torino, per quello che questa manifestazione rappresenta in ambito culturale, per la nostra storia e per il valore di questo Premio, il LericiPea Golfo dei Poeti - scrive in una nota Lucilla Del Santo, event manager Premio LericiPea -.

Ritengo che siamo qui proprio nel momento "più giusto": è l'anno in cui abbiamo deciso, doverosamente, di dedicare il nostro palinsesto eventi da giugno a settembre al Bicentenario Shelleyano, che si festeggerà in tutto il mondo. Il fil rouge di questa edizione del Salone, peraltro, pensiamo accomuni ciascun poeta e anche chi come noi, da 68 anni, crede nell'importanza della poesia e ha contribuito alla divulgazione delle voci più alte, italiane e internazionali". (ANSA).