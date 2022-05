Mostre: al museo del Mare di Genova "Naufraghi e naufragi"

Il naufragio come metafora della vita, come sentimento profondo e accidentale che pone gli esseri umani davanti alle questioni fondamentali dell'esistenza. E' questo il senso della mostra "Naufraghi e naufragi", di Barbara Pietrasanta, ospitata al Galata Museo del Mare da domani al 26 giugno.

Tele di grandi dimensioni realizzate esclusivamente con la tecnica dei colori ad olio, raccontano di uno dei temi universali dell'umanità e cioè il naufragio. Lo fanno con una sensibilità tutta femminile che nulla toglie però alla potenza drammatica che questo tema sottende e reca con sé.

Le figure femminili della pittrice, sia che fluttuino livide in uno spazio indefinito o che siano sedute, spossate e sopravvissute alla furia di una tempesta, narrano di naufragi di cui non sempre il responsabile è il mare. Alcuni, infatti, non hanno bisogno di barche e di mari in tempesta, ma irrompono nelle nostre vite con altrettanta violenza. A questi, come a quelli reali, non resta che opporsi aggrappandosi ad una corda, come quella che qualcuna delle giovani donne di Barbara Pietrasanta regge tra le mani.

Nella mostra sarà visibile un video sul tema, con interventi e commenti della scrittrice Igiaba Scego, dello sceneggiatore e drammaturgo Roberto Scarpetti, del critico Diego Pasqualin e dell'artista Renato Galbusera. (ANSA).