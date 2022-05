Atletica: Jacobs torna a correre i 100 m, 10.04 a Savona

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Ritorno in pista nei 100 metri piani per Marcell Jacobs dopo le Olimpiadi storiche di Tokyo. Il campione azzurro ha vinto a Savona la finale dei 100 m con il tempo di 10''04. Migliore il tempo in batteria con un 9''99, ma con un vento a favore superiore al consentito (+2.3) (ANSA).